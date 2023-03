Als je deze vogel in de winkel ziet, dan is hij mogelijk illegaal hierheen gesmokkeld

Het zou best kunnen dat voor het schattige mozambiquesijsje uit de dierenwinkel douaniers werden omgekocht en papieren werden vervalst. Dat blijkt uit onderzoek van ‘Trouw’. De Nederlandse krant legde bloot hoe gegeerde zangvogels in het wild gevangen worden in Afrika en via de balkanroute in jutezakken illegaal in ons land terechtkomen. De smokkelaars maken meer winst met hun vogels, dan hun collega’s die handelen in cocaïne.

Sommige Vlamingen zijn tevreden met een simpele parkiet, anderen willen liever een rode rotshaan of een paradijsvogel in hun kooi. Dat kan, zolang de exotische vogels maar in gevangenschap gefokt werden. De Europese Unie verbiedt namelijk de import van in het wild gevangen vogels, om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen. In de schaduw van dat importverbod kwam een smokkelroute tot stand van Afrika, over de balkanroute tot in ons land. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Trouw, waaraan de Nederlandse journaliste Ingrid Gercama meewerkte.

“Je kan niet steeds met dezelfde vogels fokken”, zegt Gercama, “want dan krijg je broertjes en zusjes die gaan paren.” Dat vers bloed wordt in het wild gevangen in Guinee en naar Servië verhandeld. Daar worden boswachters en douaniers omgekocht, krijgen de zangvogels papieren van een dode legale vogel en worden ze in jutezakken onder een auto de grens met de Europese Unie binnengesmokkeld. “Als ze het al overleven”, zegt Gercama, “want meer dan de helft van de vogels sterft tijdens het transport.”

Een paar grijze roodstaartpapegaaien uit Afrika kan in Europa wel honderdduizenden euro’s opleveren. — © imageBROKER/G. Lacz

En daarmee wordt grof geld verdiend. Een liefdespaar grijze roodstaartpapegaaien wordt voor een aalmoes in Afrika gevangen en kan in Europa honderdduizenden euro’s opleveren.

Onze sijsjes

Een mozambiquesijsje. — © imageBROKER/G. Lacz

De winstmarge op een mozambiquesijsje, dat bij ons voor zo’n 75 euro over de toonbank gaat in de dierenwinkel, is van een andere orde, maar ook die zangvogels worden ons land binnengesmokkeld. “Omdat het illegaal is, weten we niet hoe wijdverspreid de praktijk precies is”, zegt Gercama. “Maar volgens Europol gaat het om duizenden vogels en is de Benelux de belangrijkste bestemming. Dus ja, de kans is reëel dat een mozambiquesijsje of blauwfazantje dat in België en Nederland verkocht wordt zo’n smokkelroute heeft afgelegd.”

Gercama raadt vogelliefhebbers aan een betrouwbare handelaar te kiezen, de papieren van de vogel op te vragen en na te kijken of de ringen stevig rond de pootjes zitten. Of beter: te overwegen om de exotische soorten links te laten vliegen. “Moeten we ons niet afvragen of zo’n vogel uit Guinee niet gewoon in Guinee thuishoort?”, aldus Gercama.