Anderlecht-keeper Justien Odeurs kapt op haar 25ste met voetbal en wordt na seizoen keeperstrainer bij Alken: “Het is tijd voor mijn vrouw en het gezin”

De beslissing om er op haar 25ste mee te kappen kwam als een volslagen verrassing, maar Odeurs ziet dat anders. “Ik debuteerde op mijn vijftiende in de eerste ploeg en draai dus toch al tien jaar mee”, zegt ze. “Ik kampte dit seizoen al eens met kleine kwaaltjes en de combinatie met mijn job werd steeds lastiger. Ik werk op de personeelsdienst van een school in Zepperen. Tijdens de weekends spring ik sporadisch nog wel eens bij in het café Hemmingway in Sint-Truiden, wanneer daar evenementen gepland staan. Het spookte al enkele maanden door mijn hoofd en ik jaagde de kogel door de kerk. Het is tijd voor mijn vrouw en het gezin. Ik breek trouwens niet volledig met het voetbal, want ik ga als keeperstrainer aan de slag bij Alken dat in tweede nationale op de titel afstevent. Ik krijg er Chloë Bellavia onder mijn hoede, de gewezen keeper van Standard. We kennen elkaar en dat wordt ongetwijfeld een prettige samenwerking.”

Een jaar geleden zwaaide Odeurs ook al af bij de Red Flames. “Ik beleefde mooie avonturen bij de nationale ploeg met een EK in 2017. Ik sloot vorig jaar dat hoofdstuk af zonder spijt of weemoed. Ik proefde bij aanvang van mijn carrière ook van de Bundesliga bij Jena. Ook bij Anderlecht schrijf ik nu het laatste hoofdstuk. Een zesde landstitel op rij zou een afscheid door de grote poort betekenen.”

Spannender dan ooit

Na de zware thuisnederlaag tegen Club YLA ging de uittredende landskampioen ook de boot in op Sclessin met 1-0. “Tegen Club YLA was de rode kaart voor Buabadi bepalend in een wedstrijd die we domineerden. Op Standard bleken we evenmin de mindere tegen een ploeg met een groot strijdershart, wat in het DNA van die club zit.”

Ook leider OH Leuven miste zijn start met een één op zes, waardoor de clash tussen de top twee nog aan belang wint. “Het is nu wel duidelijk dat we niet langer over een tweestrijd praten, maar wel over een titeldebat met meerdere gegadigden. Na een nul op zes moeten we vol aan de bak. Op onze aanvoerder Laura De Neve na staan we compleet. Na de nederlaag op Standard moeten we meteen reageren. Op eigen veld gaan we sowieso voor de volle buit.”