Belgische steden doen zaterdag opnieuw het licht uit voor Earth Hour

Op verschillende plaatsen ter wereld en ook in België gaat het licht zaterdagavond een uur lang uit tijdens Earth Hour. Met de actie zet het Wereldnatuurfonds WWF de strijd tegen de klimaatverandering in de kijker.

Tijdens Earth Hour, die elke laatste zaterdag van maart plaatsvindt, worden zo veel mogelijk plekken op aarde van 20.30 tot 21.30 uur in het donker gezet. “Met dit symbolische uur geven we aan dat we nu actie moeten ondernemen om natuurherstelinitiatieven in België en Europa te ondersteunen”, stelt het WWF.

In ons land organiseert het WWF samen met de stad Brussel “het grootste uur voor de natuur”, een evenement op de Grote Markt. De lichten zullen er worden gedoofd en aanwezigen kunnen een concert van het Quiron Quartet bijwonen.

Nog in Brussel zal de MIVB het licht in 26 stations dimmen tot een derde van de normale lichtsterkte. Om veiligheidsredenen kunnen de lichten niet volledig gedoofd worden, stelt de vervoersmaatschappij. Die zegt met de actie meer dan 700 kilowattuur te besparen, wat overeenkomt met het verbruik van meer dan twee maanden van een Brussels huishouden.

Ook Antwerpen zal aan een aantal openbare gebouwen en monumenten het licht doven. De stad roept haar inwoners op om hetzelfde te doen. De stad zegt ook op alle andere dagen de openbare verlichting zo zuinig mogelijk te willen maken. Ze streeft ernaar om tegen 2030 alle armaturen om te vormen naar ledverlichting. Bovendien tekent de stad voor de openbare gebouwen nieuwe slimme lichtplannen uit, die zorgen voor minder energieverbruik.

Verder geeft ook Mechelen gehoor aan de oproep van het WWF. Zo wordt alle niet-functionele verlichting op verschillende locaties in het centrum van de stad van vrijdag tot en met maandag gedoofd. Daarnaast roept de stad de handelaars en bedrijven op om de lichtreclame of etalageverlichting uit te laten.