Dorothea von Boxberg wordt de nieuwe CEO van Brussels Airlines

Von Boxberg zal op 15 april het roer van de luchtvaartmaatschappij in handen nemen. Dat blijkt uit een persbericht van Lufthansa Cargo, waar von Boxberg nu nog CEO is. De 49-jarige was de voorbije twee jaar CEO van Lufthansa Cargo, de vrachtmaatschappij die net als Brussels Airlines deel uitmaakt van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa. De vrouw volgt bij Brussels Airlines Peter Gerber op, die eind januari met onmiddellijke ingang was opgestapt. Ook Gerber was overigens van bij Lufthansa Cargo gekomen.

De benoeming van von Boxberg moet nog worden bevestigd door de raad van bestuur van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines. De Duitse zal in Brussel ook de functie op zich nemen van ‘vertegenwoordiger van de Executive Board bij de Europese Commissie’, zo staat in een persbericht van Brussels Airlines.

De laatste jaren wisselt Brussels Airlines regelmatig van CEO. Von Boxberg is de vijfde CEO sinds begin 2018, en de derde met de Duitse nationaliteit. Ze is ook de tweede vrouw aan het hoofd van de luchtvaartmaatschappij, na Christina Foerster. Deze laatste leidde Brussels Airlines van april 2018 tot eind 2019, en ze was sinds het vertrek van Gerber ook CEO ad interim.

Foerster, die ook voorzitter is van SN Airholding, noemt von Boxberg in het persbericht “een ervaren en bekwame airlinemanager”. “Met haar uitgebreide kennis en brede inzicht in vracht- en passagiersluchtvaart zal zij de komende jaren de succesvolle transformatie van Brussels Airlines, de Belgische nationale luchtvaartmaatschappij,​ blijven aansturen”, klinkt het.

Een van de eerste opdrachten van von Boxberg is om Brussels Airlines dit jaar winstgevend te maken. Vorig jaar leed de maatschappij nog een operationeel verlies van 75 miljoen euro, maar het is de ambitie om dit jaar “sterke zwarte cijfers” op te tekenen, zo klonk het begin maart bij Brussels Airlines, bij de voorstelling van de jaarcijfers.