Fietser en wandelaar helpen pas gegoten beton aan stadion Zulte-Waregem naar de vaantjes: “Onbegrijpelijk”

Het perfect gegoten betonvlak van zo’n 1.500 vierkante meter groot dat aannemer Jonas Deforche aanlegde rond het voetbalstadion van eersteklasseclub SV Zulte-Waregem, is al naar de vaantjes. “We hadden het beton nog maar gegoten”, zegt Deforche. “Maar nog dezelfde avond hadden een fietser en voetganger al diepe sporen achtergelaten in de nog niet opgedroogde betonplaat.”

Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe een vrouw rond maandagavond 18.30 uur de werfhekken opzijzet en op de vers gegoten brandweg in beton rond het stadion loopt. Een uur later ploegt een fietser zonder aarzelen door het verse beton. “Toen we dit zagen, stond onze wereld even stil”, zegt aannemer Jonas Deforche. (Lees verder onder de foto)

De voetsporen zijn achtergelaten door een vrouw. — © if

“We willen perfect werk afleveren en bij gewassen beton, waar je na het gieten de betonlaag bewerkt met een product en een speciale machine om alles mooi egaal te krijgen, is dat extra moeilijk.”

Identiteit achterhalen

De schade loopt in de duizenden euro’s, in het slechtste geval moet 200 meter opnieuw gegoten worden. “We bekeken intussen tijdens een werkvergadering hoe we het moeten oplossen”, zegt schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). “Hopelijk valt het nog mee. Ik hoop ook dat de daders hun verantwoordelijkheid zullen nemen. De politie is alvast bezig met een onderzoek om hun identiteit te achterhalen.”