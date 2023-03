Populair café in Brugse Poort bijna afgebrand door ‘spookkaars’: “We snappen er niets van”

Het scheelde niet veel of het populaire Café Congé in de Brugse Poort was afgebrand. Eind vorig jaar ontstond er een klein brandje. Maar wat het verhaal extra bijzonder maakt, is hoe het vuur ontstond. Een gedoofde kaars was een uur na sluitingstijd plots opnieuw beginnen te branden.

Het was schrikken voor uitbaatster Charlotte Frans toen ze op een ochtend in december binnenkwam in haar Café Congé. Er had een klein brandje gewoed in de zaak, en een houten reclamepaneel was deels in rook opgegaan. Maar toen ze vervolgens de beelden bekeek van de bewakingscamera, stond ze voor een nog groter raadsel. Het vuur was ontstaan nadat een gedoofde kaars een uur na sluitingstijd opnieuw was beginnen te branden.

“Ik vraag me nog altijd af hoe dat is kunnen gebeuren”, zegt Charlotte. “Het personeel had alle kaarsen goed gedoofd, zoals altijd. Misschien was een kaars toch nog warm? We snappen er niets van, maar gelukkig bleef de schade beperkt. Voor hetzelfde geld was heel de zaak afgebrand.”

Voorzichtig

Ook Brandweerzone Centrum staat voor een raadsel. “We zijn die avond niet opgeroepen”, zegt woordvoerder Anouk Veyt. “En op de beelden is niet goed te zien wat er precies gebeurde. Het blijft dus gissen, zelfs voor ons. Sowieso is het altijd belangrijk om voorzichtig te zijn met kaarsen. Eigenlijk zien we liever dat horecazaken werken met theelichtjes op batterijen.”

Maar een café zonder kaarsen, dat is niet hetzelfde, vindt Charlotte Frans. “Je hebt ze toch nodig om voor een gezellige sfeer te zorgen. Het hoort erbij. We zijn wel voorzichtiger geworden: we halen voortaan alle kaarsen van tafel en bewaren ze achter de bar. Zo zijn we zeker dat iemand ze al eens heeft vast gehad en bekeken. Een trauma hebben we niet opgelopen, nee. Maar het blijft wel een mysterie!”