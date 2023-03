DE INSIDER. De vuurdoop van de nieuwe Duivels: “We gaan al blij mogen zijn met een gelijkspel tegen Zweden”

Morgen spelen de Rode Duivels tegen Zweden hun eerste kwalificatiematch voor het EK. En dat is ook het debuut van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Wie is die man? En kan hij ons vrijdag naar de overwinning leiden? Dat vertelt onze chef voetbal Ludo Vandewalle in de nieuwe aflevering van onze actuapodcast ‘De Insider’: “Hij is anders dan Roberto Martinez. Deze bondscoach antwoordt kort en concreet.”