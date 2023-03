Onderzoek naar twintig jaar oude wurgmoord op Freddy (42) heropend nadat dochter privédetectives inschakelt

Freddy Putseys (links) werd in 2002 thuis in Scherpenheuvel vermoord. Zijn dochter Shari Putseys (rechts) wil dat de dader gevonden wordt. — © if

Freddy Putseys werd op 17 oktober 2002 in zijn woning in Scherpenheuvel-Zichem dood aangetroffen door een vriendin. Putseys, een alleenwonende man, was gewurgd. De dader werd nooit gevonden. Het onderzoek naar de moord werd in 2014 stopgezet.

VIDEO. Shari uit Scherpenheuvel-Zichem: “Wie heeft mijn papa vermoord?”

Putseys was een gescheiden vader van twee kinderen. Zijn dochter Shari was amper 10 jaar toen haar vader stierf. Anderhalf jaar geleden stapte ze naar een collectief privédetectives, het onderzoekscollectief Van Meerbeeck, aan wie ze vroeg om de moord op haar vader te onderzoeken. Bij dat onderzoek zou een nieuw spoor in beeld zijn gekomen. De dochter stapte met die resultaten naar de politie.

Het Leuvense parket heeft nu op basis van die informatie, besloten om een nieuw DNA-onderzoek op te starten.

“De afgelopen jaren is het de wetenschap rond DNA-onderzoek geëvolueerd”, zegt het Leuvense parket. Er zouden nu nieuwe DNA-stalen genomen worden op de kledij van het slachtoffer om dat te vergelijken met potentiële verdachten. “We willen nagaan of we met de nieuwe technieken, een doorbraak in het onderzoek kunnen realiseren.”

