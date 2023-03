Moeten Rode Duivels schrik hebben van Zweden? Zonder vertrouwen en Zlatan (wellicht) op de bank, maar andere spitsen geven hoop

Volgens de voorspellingen van statistiekenbureau Gracenote hebben de Rode Duivels 88 procent kans om zich te kwalificeren voor het EK 2024 in Duitsland. Een makkie, dus? De eerste horde is Zweden, op papier de lastigste tegenstander in de kwalificatiegroep. Maar hebben zij de spelers om het België écht lastig te maken? En hoe zit het met hun vorm? Een blik op de staat van de Zweedse nationale ploeg.