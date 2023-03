De volgende valse noot bij Vivaldi-regering: het sociale conflict bij Delhaize

Het sociaal conflict bij Delhaize sluipt stilaan ook binnen in de federale regering. De socialisten willen dat de arbeids- en loonvoorwaarden voor alle werknemers in de sector gelijk worden geschakeld en dat de vakbonden ook in de verzelfstandigde winkels nog aanwezig zijn. Maar de liberalen vinden dat de politiek zich niet moet mengen in dit conflict. “Wij gaan hier geen wetten maken om de macht van de vakbonden te verzekeren”, verklaarde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert donderdag in de Kamer.