Protesten over pensioenhervorming ontaarden in geweld in Parijs, autoriteiten tellen meer dan 1 miljoen manifestanten in heel Frankrijk

De protesten tegen de pensioenhervorming in Frankrijk zijn in de Franse hoofdstad ontaard in geweld. Enkele honderden in het zwart geklede manifestanten hebben ramen en het straatmeubilair vernield. Dat hebben journalisten van het Franse nieuwsagentschap AFP vastgesteld. De autoriteiten hebben in totaal in heel het land meer dan 1 miljoen manifestanten geteld.

Het is donderdag de negende dag dat de Franse vakbonden actie voeren tegen de pensioenhervorming. De Fransen zullen in de toekomst op 64 jaar met pensioen moeten, tegen 62 jaar vandaag.

In heel het land hebben volgens de autoriteiten donderdag in totaal 1,089 miljoen manifestanten geprotesteerd tegen de pensioenhervorming. In Parijs waren 119.000 mensen op straat gekomen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de vakvereniging CGT hebben donderdag veel meer mensen geprotesteerd: 3,5 miljoen in heel Frankrijk en 800.000 in de hoofdstad.

In Parijs werden rond 17 uur 14 mensen opgepakt, aldus de politieprefectuur. Die spreekt van “ongeveer een duizendtal” radicale elementen in de voorhoede van de betoging. Volgens de prefectuur verloopt de vakbondsbetoging wel normaal.

Ook in andere steden verliep het protest niet vredevol. In Nantes, Rennes en Lorient is het tot confrontaties gekomen tussen manifestanten en de Franse ordediensten. Dat hebben journalisten van het Franse nieuwsagentschap AFP vastgesteld.

In Nantes drongen manifestanten een administratieve rechtbank binnen. Ramen en deuren sneuvelden. De brandweer kon snel een kleine brand in een zittingszaal doven.

In Lorient werden het commissariaat en de ordediensten aangevallen door manifestanten. Ze veroorzaakten schade. De gendarmerie greep daarna in om de manifestanten te verjagen.

In Rennes vonden ook rellen plaats tussen agenten en gemaskerde jongeren. Ze bekogelden de ordediensten en staken vuilnisbakken in brand. De agenten reageerden met traangas.

© AFP

© AFP

© REUTERS

© REUTERS