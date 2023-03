Zlatan en de Belgen: van de clash met Lukaku, de Zweedse balletjes van Van Damme, het shirt van Deschacht tot de Porsche voor Sonck

Hij moet als kind in een ketel met toverdrank zijn gevallen. Zlatan Ibrahimovic maakt op zijn 41ste zijn comeback bij Zweden en de spits wil afrekenen met de Rode Duivels. Nu al verlekkert de Zweedse legende zich op deze match, want ons land herinnert hem aan de balletjes van Jelle Van Damme, de snor van Sacha Kljestan of de voodoo van Romelu Lukaku... Zlatan en de Belgen in tien anekdotes.