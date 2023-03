Raadkamer verlengt voorlopige hechtenis Marc Tarabella in onderzoek naar ‘Qatargate’

In het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement is het Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella donderdag voor de Brusselse raadkamer verschenen. Die heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd, zo meldt het federaal parket. Tarabella was op 11 februari onder aanhoudingsbevel geplaatst in het onderzoek maar heeft steevast zijn onschuld staande gehouden.