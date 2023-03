Belgische voetbalbond richt taskforce op om opvolger te zoeken voor ontslagen CEO Peter Bossaert, op korte termijn komt interimaris

Na het ontslag van CEO Peter Bossaert zitten ze niet stil bij de Belgische voetbalbond. De KBVB heeft een taskforce opgericht om op korte termijn op zoek te gaan naar een CEO ad interim, en op lange termijn een opvolger voor Bossaert te zoeken. Dat nieuws maakte de bond donderdagavond zelf bekend via een persbericht.

De voetbalbond geeft aan dat het de absolute prioriteit is om de continuïteit binnen de KBVB te behouden na het ontslag van Bossaert. Daarom is een taskforce opgericht die het Directiecomité de komende weken zal steunen en samen met hen de werking van de bond verder te zetten. Paul Van den Bulck (voorzitter), Pascale Van Damme (onafhankelijk bestuurder), Marc van Craen (bestuurder namens Voetbal Vlaanderen), Philippe Godin (bestuurder namens ACFF) en Peter Willems (bestuurder namens de Pro League) zetelen in die taskforce.