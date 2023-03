Oekraïense kinderen opnieuw thuis na deportatie door Rusland

“Eindelijk thuis!”, schreef Dmytro Lubinets, commissaris voor de mensenrechten in het Oekraïense parlement op Facebook. Hij deelde daarbij foto’s en het nieuws dat op 21 maart vijftien Oekraïense kinderen opnieuw op Oekraïense bodem zijn aangekomen. Zij zouden allemaal uit de regio’s Cherson en Charkiv komen, gebieden die eerder bezet waren door de Russen. De kinderen zouden onder dwang naar Rusland gebracht zijn.

(Lees verder onder het bericht)

Verhalen dat Rusland illegaal kinderen deporteert doen al langer de ronde. Op 17 maart 2023 werd er dan ook een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen president Vladimir Poetin door het Internationaal Strafhof in Den Haag. “Er zijn gegronde redenen om te geloven dat beide verdachten verantwoordelijkheid dragen voor de oorlogsmisdaad van het onrechtmatig deporteren van bevolking uit bezet gebied van Oekraïne naar de Russische federatie”, stond het persbericht van het Internationaal Strafhof. De voorzitter van het Strafhof, Pjotr Hofmanski, zei dat Rusland mogelijk het internationaal recht schendt. “Zeker in het geval van kinderen” is het internationaal recht daarover streng, klonk het in een videoboodschap.

Volgens de Oekraïense overheidswebsite Children of War zouden in totaal meer dan 16.000 kinderen naar Rusland gedeporteerd zijn sinds het begin van de invasie. Rusland zelf heeft toegegeven dat het minstens 1.400 Oekraïense “weeskinderen” opvangt, maar dat zouden er ook meer dan 2.000 kunnen zijn.

Lubinets schrijft dat er in totaal al 308 kinderen terug naar Oekraïne werden gebracht. Donderdag deelde hij het nieuws dat er opnieuw twee kinderen, een 9-jarig meisje en een 16-jarige jongen, herenigd konden worden met hun familie. “We werken aan de terugkeer van elk Oekraïens kind”, klinkt het.

(sgg)