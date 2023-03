WHO waarschuwt voor “grote gezondheidsrisico’s” in zuidelijk Afrika na cycloon Freddy

Door de verwoestingen die cycloon Freddy heeft aangericht, lopen mensen in de zwaarst getroffen zuidelijke Afrikaanse landen “grote gezondheidsrisico’s”. Zo waarschuwde het Afrikaanse kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag.

“In Madagaskar, Malawi en Mozambique zijn meer dan 300 gezondheidsvoorzieningen verwoest of overstroomd, waardoor gemeenschappen geen toegang meer hebben tot de gezondheidszorg”, aldus de WHO in een verklaring. De risico’s omvatten een “toename van de verspreiding van cholera, malaria, door vaccinatie te voorkomen ziektes, COVID-19 en ondervoeding.”

De WHO benadrukte verder dat Malawi en Mozambique al voor de cycloon geconfronteerd werden met een enorm aantal cholera-besmettingen. In Malawi, dat zijn ergste cholera-uitbraak in de geschiedenis kent, is het aantal gevallen de voorbije weken weliswaar gedaald, “maar de cycloon dreigt die vooruitgang te vertragen”, aldus de WHO. In Mozambique is het aantal besmettingen de voorbije week wel verdubbeld.

“Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat de getroffen gemeenschappen en gezinnen gezondheidszorg krijgen om in hun onmiddellijke behoeften te voorzien en het risico van ziekteverspreiding te beperken. Meer en gecoördineerde humanitaire hulp is essentieel”, klinkt het verder in de verklaring.

Freddy is op weg om de langst aanhoudende cycloon ooit te worden. Eind februari trof hij eerst Madagaskar en Mozambique voordat hij terugkeerde naar de Indische Oceaan. Door het warme water zette de storm echter opnieuw koers naar het vasteland. Het door land ingesloten Malawi werd daarbij het hardst getroffen. Volgens gegevens van VN-organisaties kwamen ongeveer 500 mensen om in het zuiden van Malawi, het epicentrum van de ramp, en meer dan 650 in totaal in zuidelijk Afrika.

