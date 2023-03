Ook Finse zakenman brengt bod uit op Manchester United: “Geen sjeiks en oligarchen meer die het voetbal controleren!”

De Fin wil United kopen in een 50-50 partnerschap met de fans, die inspraak krijgen in de besluitvorming van de Premier League-club. “Ik heb een bod uitgebracht om Manchester United te kopen samen met de fans, die gelijke zeggenschap krijgen over alle sportieve zaken”, meldde Zilliacus op Twitter. “Geen sjeiks en oligarchen meer die het voetbal controleren!”

De Amerikaanse familie Glazer is sinds mei 2005 eigenaar van Manchester United. In november 2022 maakte ze bekend een verkoop te overwegen.