Niemand krijgt moordverdachte ‘Brutus’ aan de praat tijdens proces, ook emotionele familie van Jelle Leemans niet

In Breda is donderdag het proces begonnen rond de dodelijke ripdeal waarbij Jelle Leemans uit Rumst in november 2013 om het leven is gekomen. DNA-sporen en getuigenverklaringen wijzen naar de enige verdachte, Eduard ‘Brutus’ F. “Praat nu en heb het lef te vertellen wat er gebeurd is”, zei de familie van Jelle. Tevergeefs, over het doden bleef Brutus zwijgen. Toch vraagt het OM om Brutus voor de doodslag bij de ripdeal en het verbergen van het lichaam te veroordelen tot vijftien jaar cel.