Bondscoach Tedesco over vertrek van CEO Bossaert: “Timing is toch verrassend”

De Raad van Bestuur van de KBVB besliste het contract van zijn CEO Peter Bossaert met onmiddellijke ingang te beëindigen, zo liet de voetbalbond donderdagochtend weten. Bossaert lag onder vuur vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd. Vrijdagavond, een dag later dus, volgt voor de Belgen de start van de EK-kwalificaties met een lastige verplaatsing naar Zweden.

“De timing is toch een beetje verrassend”, bekende Tedesco donderdag in de Friends Arena in Solna. “Inhoudelijk sta ik er te ver van af om er over te spreken. Het was een plezier om met Peter samen te werken. Hij is een erg vriendelijke man en stond er vanaf de eerste dag om me te helpen. Ik ben dus zeker verrast.”

Volgens kersvers aanvoerder Kevin De Bruyne heeft zijn vertrek geen impact op de voorbereiding van de spelersgroep. “Met ons heeft dat niets te maken”, aldus KDB. “Het is wat het is. Natuurlijk is deze situatie niet de beste. Maar ik kan er niet over oordelen omdat ik de feiten niet ken. Als speler concentreer je jezelf op je job.”