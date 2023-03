Vlamingen getuigen vanuit Parijs, waar de straten in brand staan: “Het is traditie, al sinds de Franse Revolutie”

Voor de negende dag op rij kwamen de Fransen gisteren op straat. Met een recordaantal, in Parijs. Het brandde opnieuw, in de hoofdstad, maar ook in Rennes en Bordeaux. Universiteiten en brandstofdepots worden bezet. Allemaal tegen de pensioenhervorming van president Macron. Waarmee hij destijds wel verkozen werd. Waarom komen de Fransen dan toch zo graag, met zo veel en zo fel, op straat? “Het is traditie. Al sinds de Franse Revolutie. En soms wint de straat van de president.”