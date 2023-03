Verborgen ruimtes in voertuigen worden strafbaar: “Criminelen pakken het steeds professioneler aan”

Het wordt strafbaar om voertuig te voorzien van een verborgen ruimte. Misdaadbendes doen dat steeds vaker, onder meer om drugs en wapens te verstoppen. “Hiermee sluiten we nog beter het net”, zegt justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die in Gentbrugge enkele onderschepte wagens kwam bekijken.

Aan de achterkant van de passagierszetel, onder de achterbank, achter het reservewiel in de koffer of in de carrosserie. Het zijn maar enkele plaatsen waar sluwe misdaadbendes verborgen ruimtes voorzien. Zo kunnen ze drugs, wapens, geld en meer verstoppen, zonder dat de politie of de douane het opmerkt. De ruimtes zijn vaak ingenieus verstopt, en ze openen is niet altijd eenvoudig. Soms is er een speciale sleutel of een afstandsbediening nodig, of moet je meerdere knopjes op het dashboard tegelijk indrukken.

Dat ombouwen gebeurt steeds vaker: vorig jaar ontdekte de politie in ons land zo bijna honderd voertuigen met verborgen ruimtes. Dankzij intensief speurwerk, hoogtechnologische scanners en speurhonden kon men zo bijna twee miljoen euro aan cash geld, een kleine twee ton cocaïne en nog veel meer drugs en wapens in beslag nemen. (lees verder onder de foto)

Een verborgen ruimte onder een passagierszetel. — © Carlo Coppejans

Paal en perk

In de meeste gevallen bleken de verborgen ruimtes echter leeg, maar konden de inzittenden systematisch worden gelinkt aan het misdaadmilieu. De wagen was dus omgebouwd om criminele feiten te plegen, maar mocht gewoon doorrijden. Uit analyses blijkt dat de wagens in kwestie daarna steevast van de radar verdwenen, om elders in Europa weer op te duiken.

Daarom beslist minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om het ombouwen of bezitten van een voertuig met een verborgen ruimte strafbaar te maken.

“Hiermee sluiten we nog beter het net”, zegt de minister. “Criminelen worden steeds professioneler, ook in het verbergen van drugs. Sommige bendes hebben zelfs een gespecialiseerde ‘bedrijfstak’ om voertuigen om te bouwen. Het is tijd om hier paal en perk aan te stellen, ook al blijken de verborgen ruimtes leeg.”

De maatregel gaat in bij het invoeren van het nieuwe strafwetboek. De strafmaat kan oplopen tot drie jaar cel voor wie zo’n wagen bezit, en zelfs vijf jaar voor wie voertuigen als beroep op deze manier ombouwt. Ook in een schip, vliegtuig of motorfiets worden verborgen ruimtes strafbaar.

Voor alle duidelijkheid: het wordt dus niet verboden om iets te verbergen in je auto. Wie waardevolle spullen onder de zetel of in het handschoenenkastje verstopt, heeft niets te vrezen.