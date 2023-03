Onbekend werk van kunstschilder Jackson Pollock ontdekt in Bulgarije

In Bulgarije is een nog onbekend schilderij aangetroffen, dat mogelijk gemaakt werd door de Amerikaanse abstract-expressionistische kunstschilder Jackson Pollock (1912-1956). Het doek wordt momenteel nog nader onderzocht.

Het schilderij werd vorige maand in een appartement in de Bulgaarse hoofdstad Sofia ontdekt tijdens een internationale politieoperatie tegen een smokkelnetwerk. Het werk is ondertekend door de kunstenaar, maar staat niet in een kunstcatalogus vermeld.

Het werk bevat ook een boodschap aan Hollywoodster Lauren Bacall, een vriendin van de schilder, ter ere van haar 25ste verjaardag op 16 september 1949. Een ander opvallend element is een handtekening van de voormalige Roemeense dictator Nicolae Ceausescu op de achterkant van het schilderij. Dat doet vermoeden dat het werk deel heeft uitgemaakt van de privécollectie van Ceausescu.

Ivan Demerdjiev van het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het zo goed als zeker om een authentiek werk gaat. Deskundigen hebben vastgesteld dat het schilderij “op het vlak van stijl, techniek en artistieke specificiteit overeenstemt met de esthetische bijzonderheden van het werk van Jackson Pollock in de periode 1945-1950”, zo heeft hij verklaard aan de zender bTV.

Ook een analyse van de chemische samenstelling van de kleuren heeft gelijkenissen met ander werk van Pollock aan het licht gebracht, meldt adjunct-procureur Sofia Desislava Petrova, die wel nog altijd waarschuwt voor voorbarige conclusies.

Als het inderdaad om een werk van Pollock gaat, kan het doek tot 100 miljoen dollar waard zijn.