Bondscoach Domenico Tedesco is ambitieus voor eerste interland met Rode Duivels: “Ik vraag begrip, maar geen geduld”

“Ik vraag geen geduld van de fans”, aldus Tedesco donderdagavond op de laatste persconferentie voor de wedstrijd. “Ik ga er wel van uit dat iedereen begrijpt dat sommige dingen tijd nodig hebben. Kijk naar Liverpool. Dat team had ook twee à drie jaar nodig om volledig te klaar te zijn. Arsenal, nu eerste in de Premier League, met hun trainer Mikel Arteta ook. Ik vraag begrip, maar geen geduld. Ik ben immers ambitieus.”

“Op de verwachtingen van de mensen heb ik geen vat. Bij Schalke 04 verwachtten ze een Champions League-ticket en dat heb ik hen bezorgd. Spartak Moskou stond tiende toen ik het daar overnam, maar er werd een Champions League-ticket verwacht. Ook dat heb ik gehaald. Nu verwachten de mensen ook veel en ik ga er volledig voor. Maar ik kan de verwachtingen niet veranderen. Mijn energie gaat naar de spelers.”

Drie of vier in defensie

Voor Tedesco, altijd al trainer van een club, was het wel aanpassen. Hij heeft de voorbije week ocharme drie trainingen gehad om zijn nieuwe team met nieuwe spelers in een nieuw systeem klaar te stomen.

“Ik heb zelfs niet de tijd gehad om elke speler onder vier ogen te spreken. We hebben het proberen op te vangen met veel videosessies. Wat me wel opviel, was de enorme intensiteit waarmee er getraind werd. Ook de jonge spelers gingen voluit. Ik heb uiteraard een plan voor deze wedstrijd kunnen opstellen, maar alles wat ik meer vertel, zou niet verstandig zijn.”

“Met drie of vier in de defensie? Veel van onze centrale verdedigers spelen in een viermansdefensie. Bornauw bij Wolfsburg, Theate bij Rennes, Faes bij Leicester, Vertonghen bij Anderlecht,... Ze spelen bij hun clubs allemaal in een viermansdefensie. (lacht) Wat niet betekent dat ik met vier achteraan ga spelen. Ach, we kunnen hier over systemen spreken, maar het gaat maar om één ding en dat is winnen.”

“Als Kevin online is, is heel het team online”

Het was wel al een week van beslissingen voor Tedesco. Ten eerste was er de felle reactie van RC Genk omdat geen enkele speler van de competitieleider in de 24-koppige selectie was opgenomen. “Als je tien mensen vraagt om een selectie te maken, zal die tien keer anders zijn. Als ik dertig spelers zou oproepen, kan ik die reacties vermijden. Maar dan moeten er acht spelers in de tribune zitten. Dan hebben we die problemen hier. Dat wil ik niet.”

De tweede beslissing is de aanduiding van Kevin De Bruyne tot aanvoerder. Daar kwam Tedesco met een nieuwe, moderne uitdrukking waaraan je merkt dat hij een jonge coach is. “Als Kevin online is, is heel het team online. Ik sprak met spelers en hij is een spiegel voor de rest. Als hij goed speelt, de rest ook. Wat niet wegneemt dat het een moeilijke beslissing was. Eén aanvoerder is overigens niet genoeg. Elke ploeg heeft meer aanvoerders op het veld nodig. “

Tot slot was er donderdagochtend vroeg het bericht dat CEO Peter Bossaert, die Tedesco aanwierf, werd ontslagen. De nieuwe bondscoach vindt dat niet leuk. “Ik vind het spijtig dat Peter Bossaert weg is en de timing valt me ook tegen. Ik begrijp het niet goed dat zo’n belangrijke beslissing op dit moment wordt genomen. Ik heb heel goed met hem samengewerkt. Een sympathieke en hulpvaardige persoon. Echt jammer.”