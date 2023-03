Cristiano Ronaldo keert onder Roberto Martinez terug in de basis bij Portugal en zet meteen record op zijn naam

Cristiano Ronaldo heeft donderdag het recordaantal caps voor een nationale ploeg op zijn naam geschreven. Tegen Liechtenstein startte de 38-jarige superster in zijn 197e wedstrijd voor de Portugese nationale ploeg. Van Roberto Martinez, de ex-bondscoach van de Rode Duivels, kreeg hij een plek in de basis.

Ronaldo verbeterde zo het record van de Koeweitse spits Bader Al-Mutawa. De 38-jarige Al-Mutawa, die net als Ronaldo nog steeds professioneel voetbalt, is evenwel niet opgeroepen voor de komende vriendschappelijke wedstrijden van zijn land tegen de Filipijnen en Tadzjikistan. Na Liechtenstein staat Portugal zondag tegenover Luxemburg.

Vooraf beschouwde Ronaldo het record als een motivatie. “De speler worden met de meeste nationale caps in de geschiedenis zou me trots maken”, vertelde de spits de dag voordien op een persconferentie. “Maar daar blijft het niet bij, ik wil nog heel vaak opgeroepen worden.”

Bij Portugal sinds 2003

CR7, die sinds januari voor Al Nassr in Saoedi-Arabië speelt, maakte zijn eerste optreden voor Portugal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Kazachstan in augustus 2003. Sinds het EK 2004 heeft hij op elk groot internationaal toernooi gespeeld. De Portugees is wereldwijd al topscorer voor de nationale ploeg met 118 doelpunten en voegt daar dus een tweede indrukwekkend record aan toe.