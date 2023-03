Zebra ontsnapt uit zoo en loopt meer dan drie uur door Zuid-Koreaanse hoofdstad

Een opvallend zicht voor de pendelaars in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Donderdagnamiddag ontsnapte er een zebra uit de Children’s Grand Park Zoo. Sero, wat in het Koreaans ‘verticaal’ betekent, liep vrij rond op straat en zigzagde tussen de auto’s. De jonge zebra werd in 2021 geboren in de zoo en kon door een houten hek ontsnappen. Uiteindelijk kwam het dier in een residentiële omgeving terecht en kon het na meer dan drie uur gevangen worden.

De brandweer kon het dier met de hulp van enkele verzorgers insluiten en verdoven. Daarna werd Saero terug naar de zoo gebracht. Niemand geraakte gewond bij het incident.

Het dierenpark zegt dat het de ontsnapping grondig zal onderzoeken om verdere incidenten te vermijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)