Nigeriaanse politicus en zijn vrouw schuldig aan orgaanhandel

Ike Ekweremadu (60), zijn vrouw Beatrice (56) en een dokter genaamd Obinna Obeta (51) werden door een rechter schuldig bevonden aan het faciliteren van orgaanhandel na een proces van zes weken.

De drie hadden ervoor gezorgd dat een 21-jarige straatverkoper uit Lagos naar het Verenigd Koninkrijk zou reizen en daar zijn nieren zou afstaan aan Sonia, de dochter van de senator die aan een nierziekte lijdt. De jongeman in kwestie zou in ruil een geldsom krijgen en werd jobmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk beloofd.

In februari 2022 bood de jongeman zich in een privéziekenhuis aan en deed zich voor als de neef van Sonia. Volgens BBC zou de man ter plekke pas beseft hebben wat er echt gaande was. De behandelde arts concludeerde dat de donor ongeschikt was omdat hij geen advies of voorlichting over de risico’s van de operatie had gekregen en geen geld had voor de levenslange zorg die hij nodig zou hebben. De 21-jarige man liep weg en kwam enkele dagen later in een politiecommissariaat terecht. Zij startten later een onderzoek op.

Een orgaan doneren is legaal in het Verenigd Koninkrijk, maar daar mogen geen beloningen aan verbonden zijn.

De drie werden schuldig bevonden en zullen begin mei hun straf te horen krijgen. De dochter zelf werd vrijgesproken van alle aanklachten. (sgg)