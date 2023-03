NMBS lanceert speciaal abonnement voor… thuiswerkers

Wie gedeeltelijk van thuis uit werkt en toch twee à drie dagen per week naar kantoor gaat, kan daar voortaan een op maat gemaakt treinabonnement voor bestellen. De NMBS lanceert daarvoor “Flex Abonnementen”.

Reizigers die hun abonnement zelf bestellen of bekostigen, kunnen sinds donderdag gebruik maken van het Flex Abonnement. Je koopt dan bijvoorbeeld een Flex 10-abonnement waarbij je in één maand tien keer heen en weer kan pendelen tussen twee vaste stations. Op de dagen dat je ze gebruikt, moet je het abonnement telkens activeren in de app. Er komt dan een QR-code op het scherm die de treinbegeleider kan scannen.

Bij wie het abonnement rechtstreeks door de werkgever wordt betaald, gaat de nieuwe regeling pas eind april in. Dat zal een jaarabonnement omvatten waarbij je naar keuze zes of tien keer per maand naar het werk kan.

“NMBS wil met aangepaste producten de trein nog aantrekkelijker maken voor de telewerker”, klinkt het bij de spoorwegmaatschappij. “Een meerderheid van de telewerkers reist gemiddeld 2-3 dagen per week naar hun werkplek. De nieuwe abonnementsformule is daarom op dat reizigerssegment gefocust.”

De prijs van het abonnement hangt af van de afstand tussen beide stations. Voor een Flex 10-abonnement tussen Gent-Sint-Pieters en Brussel-Zuid bijvoorbeeld betaal je 141 euro (of 14,40 euro per reisdag). Een standaard maandabonnement kost 199 euro, maar daarmee kan je onbeperkt reizen op het gekozen traject. Prijzen vergelijken kan met een simulator van de NMBS. (kba,blg)