Alsof het debuut van een nieuwe bondscoach nog niet genoeg is. Terwijl ze in het bondsgebouw vechtend over de straat rollen, beginnen de Rode Duivels tegen de grootste rivaal aan hun kwalificatiecampagne voor het EK 2024 in Duitsland. De voetbalbond neemt stilletjes vrede met een gelijkspel. De fans van onze nationale voetbaltrots moeten leven met een nieuwe realiteit.