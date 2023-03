Kritiek tekort aan geneesmiddelen tegen astma

Er zijn de voorbije maand voor 292 geneesmiddelen tekorten opgedoken, meer dan de 251 die in dezelfde periode na problemen weer beschikbaar werden. Het totale aantal tekorten ligt hoger, wat in sommige gevallen tot problemen bij patiënten leidt. Zeker bij astma zijn de tekorten kritiek.

“Er zijn geneesmiddelen waarbij er bijvoorbeeld maar één verpakkingsgrootte onbeschikbaar is, of waarbij er minstens drie alternatieven zijn met dezelfde werkzame stof”, zegt Ann Eeckhout van geneesmiddelenagentschap FAGG, dat de beschikbaarheid van medicatie opvolgt. “Dat kan vervelend zijn voor de patiënt, bijvoorbeeld omdat je een nieuw voorschrift moet vragen aan je arts, maar de behandeling komt niet in gevaar.”

Dat is wél het geval bij astmapatiënten. Nog tot de zomer zijn de vernevelaars met budesonide uit de handel door een tekort aan de werkzame stof. Ook voor die met pulmicort duiken nu problemen op als gevolg van een plots toegenomen vraag - wellicht door astmapatiënten die op aanraden van hun arts overstapten door het tekort.

Een groep van experten boog zich over de problemen en deed de aanbeveling om de medicatie niet meer voor te schrijven bij tijdelijke luchtweginfecties zoals bronchitis. Wanneer er leveringen zijn, krijgen ziekenhuispatiënten voorrang. (kba)