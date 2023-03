Bloedige schoenafdruk die hem verdachte maakte in drievoudige moordzaak, lijkt hem nu vrij te pleiten: “Wie heeft het dan wel gedaan?”

Na zes maanden is de enige verdachte van de drievoudige moord in Kessel-Lo weer op vrije voeten. De 24-jarige L.V.S. werd in september opgepakt als moordverdachte. Omdat zijn sportschoenen gelinkt werden aan een bloedige afdruk op de plek van de moord, zo blijkt nu. Maar de schoenen bleken hem uiteindelijk niet te passen. De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste donderdagmiddag om hem vrij te laten, bij gebrek aan bewijzen.