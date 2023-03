Schokgolf bij Bayern München? “Coach Julian Nagelsmann ontslagen, Thomas Tuchel staat klaar om hem op te volgen”

Nagelsmann is sinds de zomer van 2021 coach bij Bayern München nadat hij overkwam van concurrent RB Leipzig. Onder hem won de Rekordmeister vorig jaar voor het tiende opeenvolgende seizoen de Bundesliga, maar dit jaar verloopt het wat stroever. Bayern verloor afgelopen weekend op het veld van Leverkusen en speelde daardoor de leidersplek kwijt aan Borussia Dortmund. In de Duitse beker doet Bayern wel nog altijd mee en in de Champions League bereikte het onlangs de kwartfinales door PSG uit te schakelen.

Volgens Bild is de beslissing al genomen en heeft Nagelsmann zijn ontslag gekregen. De bekende Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano schrijft dan weer dat er bij Bayern intern overlegd zou worden over de beslissing om Nagelsmann al dan niet te ontslaan. Volgens Romano zou Thomas Tuchel, ook een Duitser, de belangrijkste kandidaat zijn om hem in dat geval op te volgen. Die werd in september zelf ontslagen bij het Engelse Chelsea.