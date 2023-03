Zeven Rode Duivels zijn zeker van basisplaats, dit is onze verwachte opstelling in eerste wedstrijd onder Domenico Tedesco

De Rode Duivels spelen vanavond in Zweden hun eerste interland onder Domenico Tedesco. De nieuwe bondscoach gaf de voorbije dagen niets prijs, dus is het onduidelijk welk systeem hij zal spelen en wie hij kiest.

Het lijkt erop dat zeven spelers zeker zijn van een basisplaats: Courtois, Castagne, Vertonghen, Onana, De Bruyne, Trossard en Lukaku. Er zijn aanwijzingen dat Tedesco voor een viermansdefensie zal kiezen. Dan geeft hij mogelijk de voorkeur aan Bornauw naast Vertonghen centraal in de defensie. Bij gebrek aan echte linksachter kan de keuze naar Theate gaan. Castagne kan als linksachter spelen maar dan moet Tedesco op rechtsachter voor Meunier kiezen. Die speelde sinds het WK welgeteld twee minuten in de hoofdmacht van Dortmund. Vorige week met de tweede ploeg in de 3.Liga maakte hij 90 minuten rond.

Wie wordt naast Onana en De Bruyne de derde man centraal in het middenveld als daadwerkelijk in een 4-3-3 wordt gespeeld? Van Praet, Mangala en Lavia maakt de laatste alvast de meeste minuten bij Southampton.

Trossard en Lukaku zijn zekerheden. Tot slot zal ook Carrasco er dichtbij zijn, tenzij Tedesco voor een verrassing zorgt.