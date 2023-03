Netanyahu houdt vast aan gerechtelijke hervorming

Naar aanleiding van de felle discussies over de geplande gerechtelijke hervormingen in Israël, heeft premier Benjamin Netanyahu donderdagavond in een tv-toespraak opgeroepen tot eenheid en verzoening. Tegelijkertijd beklemtoont hij dat zijn regering die controversiële beslissing gewoon zal blijven doorvoeren.

“De beste manier om tot een evenwichtige hervorming te komen en een splitsing van de natie te verhinderen, is overleg om een zo breed mogelijke consensus te vinden”, zegt Netanyahu. Hij zegt dat hij bereid is om te luisteren naar de kritiek die de tegenstanders van het project hebben geuit. Maar de hervormingsplannen moeten doorgaan zoals gepland, stelt de premier. Maandag wordt in het parlement in een laatste lezing gestemd over een van de kernelementen van de hervorming.

Netanyahu had donderdag al een vergadering belegd met minister van Defensie Joav Galant. Volgens berichten in de Israëlische media zou Galant voor een stopzetting van de hervormingsplannen hebben gepleit en zelfs met aftreden hebben gedreigd. Een woordvoerder van de minister zegt enkel dat Galant de premier heeft geïnformeerd over de gevolgen die de hervorming zou hebben voor het leger. Een aangekondigde toespraak van Galant werd afgelast.

Uitholling justitie

In Israël woedt al enkele maanden hevig protest tegen de geplande uitholling van justitie. De regering-Netanyahu wil het parlement de mogelijkheid geven om beslissingen van het Hooggerechtshof met een eenvoudige meerderheid ongedaan te maken. Politici zouden door de hervorming ook meer inspraak krijgen bij de benoeming van rechters. Critici zien de scheiding der machten in gevaar komen.

Donderdag werd in het Israëlische parlement ook al een omstreden wet goedgekeurd die het een pak moeilijker maakt om een premier onbekwaam te laten verklaren en uit zijn ambt te ontzetten. De wet lijkt premier Netanyahu op het lijf geschreven. Tegen de 73-jarige eerste minister loopt al langer een corruptieproces.