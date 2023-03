Belgische voetbalclubs leggen zich niet neer bij verbod op gokreclame

Gezien het toenemend aantal gokverslaafden – vooral sinds de coronapandemie – besloot minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om via een koninklijk besluit de gokreclame in ons land fors aan banden te leggen.

Voor het Belgisch profvoetbal zouden de gevolgen groot zijn. Ja, er is zoals in de andere sectoren nog een overgangsperiode voorzien om lopende contracten te respecteren, maar vanaf 1 januari 2025 wordt volgens het koninklijk besluit – reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad – alle gokreclame uit de stadions gebannen. Vanaf 1 januari 2028 wordt ook sponsoring van gokbedrijven via de shirts verboden.

Een pijnlijke zaak, want volgens de financiële rapporten uit de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 haalden de profclubs toen 76 miljoen euro aan sponsoring op. En de grootste bijdragen kwamen vanuit de gokindustrie. Lorin Parys, CEO van de Pro League – de overkoepelende organisatie – schatte dat vorig jaar nog op “minstens twaalf procent”. Zo’n 10 miljoen euro dus, per seizoen. Reden genoeg om zich niet neer te leggen bij de beslissing.

Gezamenlijk statement

Vanuit de Pro League werd bij de profclubs gepolst hoe zij ertegenover staan, maar dat is vrij duidelijk. Ze hebben zo goed als allemaal nog langdurige contracten lopen met gokbedrijven en zijn zelfs bereid om de beslissing juridisch aan te vechten. Afwachten of die stap effectief gezet wordt. Ze wijzen op de oneerlijke concurrentie: er zijn landen waar dit wél nog toegestaan is, de Belgische amateurclubs krijgen nog respijt en er is de discussie rond de Nationale Loterij, dat eigendom is van de overheid en deels gespaard blijft. Meerdere clubleiders trokken het voorbije jaren al fel van leer tegen het gokreclameverbod, zeker omdat ze zich al zwaar benadeeld voelden door de strengere regels voor het voetbal inzake sociale zekerheid en fiscaliteit.

In een gezamenlijk statement met de grootste Belgische wielerclubs en de organisatoren van de European Open Antwerp (tennis) en de BetFIRST BNXT League (basketbal) benadrukt de Pro League bovendien dat het totaalverbod supporters niet zal beschermen tegen gokverslaving. “Het stuurt fans net naar niet-erkende aanbieders waar controle of bescherming van spelers ontbreekt”, zo klinkt het, en dus doet het alvast een oproep tot overleg.