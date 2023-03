Elf doden bij politieoperatie nabij Rio de Janeiro

Een politieoperatie in een favela in de buurt van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro heeft zeker elf mensenlevens geëist. Onder de doden bevindt zich de leider van een drugsbende uit het noorden van het land, aldus plaatselijke media.

Bedoeling van de operatie was “leden van de Comando Vermelho uit de noordelijke staat Para” te vatten, die hun toevlucht hadden gezocht in de favela Sao Gonçalo, aldus de politie. In haar communicatie zegt de politie niets over het aantal doden.

Kort voor het vallen van de avond was de operatie nog altijd aan de gang, konden AFP-journalisten ter plaatse vaststellen. Toen de agenten aankwamen bij het Salueirocomplex in de favela “werden ze aangevallen door criminelen en ontstond er een hevig vuurgevecht”, aldus de politie.

Het Comando Vermelho is een van de belangrijkste misdaadorganisaties in Brazilië.

Op Twitter meldt de gouverneur van de staat Para, Helder Barbalho, dat “Leonardo Araujo, bekend onder de codenaam L41 en gezocht door de politie, omgekomen is bij de schermutselingen met de ordediensten”. Nog volgens de gouverneur stond hij aan het hoofd van de grootste misdaadbende van de deelstaat en voerde hij verschillende aanslagen in Rio uit.

De operatie van donderdag was gericht op “de verantwoordelijken van een reeks aanvallen tegen agenten van de veiligheidsdiensten van Para”, maar ook tegen de leiders van bendes “die betrokken waren bij recente aanvallen in favela’s in het westen van Rio, aldus nog de politie.

In 2021 vielen, volgens een ngo die het geweld monitort, enkel in de staat Rio 1.356 doden door politiegeweld.