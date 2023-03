Von der Leyen kondigt initiatief voor gedeporteerde Oekraïense kinderen aan

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Poolse premier Mateusz Morawiecki lanceren in samenwerking met de autoriteiten in Kiev een initiatief om door Rusland ontvoerde kinderen terug naar Oekraïne te brengen.

“Dit is een verschrikkelijke herinnering aan de donkerste tijden in onze geschiedenis”, zo verklaarde von der Leyen donderdag na afloop van de eerste dag van de Europese top in Brussel. “Wat daar gebeurt, is een oorlogsmisdaad. We hebben vandaag weet van 16.200 gedeporteerde kinderen. Slechts 300 zijn teruggekeerd”.

LEES OOK. Wat Amal Clooney zou vertellen bij huldiging was zelfs voor KU Leuven een verrassing, maar haar boodschap loog er niet om (+)

Met premier Morawiecki wil von der Leyen een conferentie over deze kinderen organiseren. Details over een datum of plaats verstrekte ze niet, wel een doelstelling. “We willen de internationale druk verhogen zodat alle mogelijke maatregelen worden genomen om de locatie van deze kinderen te achterhalen en we willen de VN-organen en andere internationale organisaties helpen om betere en completere informatie over gedeporteerde kinderen te verkrijgen, inclusief de kinderen die later geadopteerd werden”.

LEES OOK. Oekraïense kinderen opnieuw thuis na deportatie door Rusland

De arrestatiebevelen die het Internationale Strafhof in Den Haag onlangs heeft uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin en de Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova met betrekking tot deze deportaties zijn “helemaal gerechtvaardigd”, zo voegde von der Leyen toe.