Dode en gewonde Amerikanen in Syrië bij Iraanse droneaanval

Een Amerikaanse aannemer is donderdag omgekomen bij een aanval die de Amerikaanse inlichtingendiensten toeschrijven aan een Iraanse drone. Vijf Amerikaanse soldaten en een andere aannemer, ook een Amerikaan, zijn bij die aanval op een militaire basis in de buurt van Al-Hasakah, in noordoost-Syrië, gewond geraakt. Als reactie heeft Amerika luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië, verklaart het Amerikaanse ministerie van Defensie.