Cartamundi sluit Ierse fabriek nu bordspellenhype gaat liggen

De Turnhoutse spellen- en kaartengroep Cartamundi bouwt zijn productie van bordspellen zoals Monopoly en Risk noodgedwongen af. Een fabriek in Ierland, waar 230 mensen werken, gaat dicht, en ook in de VS sneuvelen jobs. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Met de herstructurering wordt een groot deel van een overname uit 2015 teruggedraaid. Toen nam Cartamundi twee fabrieken van de Amerikaanse speelgoedreus Hasbro over. Cartamundi produceerde er sindsdien wereldberoemde bordspellen als Monopoly, Cluedo, Risk en Trivial Pursuit. Hasbro ging zich daarentegen toeleggen op de marketing en de verkoop van de spellen.

Door de sluiting van de fabriek in het Ierse Waterford verliezen 230 mensen hun job. De fabriek in de Amerikaanse staat Massachussets blijft operationeel, maar ook daar heeft Cartamundi de intentie om 88, of een kwart van alle jobs, te schrappen.

Volgens CEO Stefaan Merckx is de drastische beslissing nodig omdat de verliescijfers zich opstapelden. “De situatie in Ierland is maand na maand erger geworden. Het is een situatie die we als bedrijf niet meer kunnen dragen. Dat is de reden voor deze triestige beslissing.”

In Turnhout extra jobs

De malaise in de bordspellen­divisie betekent evenwel niet dat het allemaal kommer en kwel is bij Cartamundi. Het bedrijf produceert ook kaarten voor casino’s, en allerhande speel- en ruilkaarten. Op die manier surft het Belgische familiebedrijf mee op het wereldwijde succes van onder meer Magic: The Gathering, Pokémon en Dungeons & Dragons.

Om de groei te volgen, trekt Carta­mundi de komende jaren zelfs 80 miljoen euro uit voor de bouw van vier bijkomende kaartenfabrieken. In thuisbasis Turnhout wordt de capaciteit tegen 2025 verdubbeld, een investering van 25 miljoen euro die goed is voor 100 extra jobs.