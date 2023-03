België produceerde fors minder wapens in oorlogsjaar 2022

De productie van wapens en munitie in België zakte in 2022, het jaar van de oorlog in Oekraïne, met 30 procent. Dat komt onder andere doordat er minder geëxporteerd werd naar Saudi-Arabië. De sector ziet wel beterschap, schrijft De Standaard vrijdag.

In het jaar dat de EU-landen aankondigden om opnieuw fors in hun ­leger te investeren, liep de omzet van de Belgische defensie-industrie terug. Volgens cijfers van sectororganisatie Agoria en de ­Nationale Bank zakte de omzet van de veiligheids- en defensiesector van 2,14 naar 2,04 miljard euro. Wat wapens en munitie betreft, was de daling nog veel spectaculairder. België produceerde in 2022 voor slechts 426 miljoen euro ­wapens en munitie, een daling met 30 procent tegenover 2021 en zelfs een halvering tegenover 2019.

Volgens de defensiespecialist van Agoria, Georges Heeren, komt die daling er vooral door het aflopen van grote contracten bij een grote speler die hij niet bij naam kan noemen. De grootste producenten van wapens en munitie bevinden zich vooral in Wallonië: FN Herstal, Mecar en John Cockerill Defense. Die zijn de voorbije jaren een grote klant kwijtgeraakt: Saudi-Arabië. Dat land was tussen 2017 en 2019 goed voor meer dan 40 procent van de Belgische wapen- en munitie-export, maar die is volledig teruggevallen.

Indirecte impact wapens aan Oekraïne

De oorlog in Oekraïne had nog niet veel impact op de export en productie in 2022. “Oekraïne kreeg vooral munitie en wapens die uit de voorraden van de ­legers van de NAVO-landen ­kwamen. ­Bovendien zijn de standaarden van de Oekraïense wapens nog op Russische standaarden afgestemd.”

Ondanks de daling in 2022 wordt een heropleving van de Bel­gische defensie-industrie verwacht. “De legers die wapens en munitie hebben geleverd, zullen nu hun voorraden moeten aan­vullen en bij de defensiebedrijven aankloppen. Bovendien trekken de Europese landen hun defensiebudget op en willen ze hun leger opnieuw versterken.”