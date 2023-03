11 miljoen kinderen in Jemen afhankelijk van humanitaire hulp

VN-kinderrechtenorganisatie Unicef heeft honderden miljoenen euro’s nodig om de kinderen in Jemen ook dit jaar te kunnen helpen. Volgens de organisatie zijn 11 miljoen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp in het door oorlog verscheurde Jemen. Unicef waarschuwde vrijdag dat 2,3 miljoen Jemenitische kinderen aan ondervoeding lijden. Meer dan 540.000 kinderen zijn zo zwaar ondervoed dat hun levens gevaar lopen als ze geen hulp krijgen.

Tussen 2015 en 2022 werden meer dan 11.000 kinderen gedood of raakten ze ernstig gewond. Het welzijn van de kinderen wordt verder bedreigd door kindhuwelijken, kinderarbeid of door rekrutering voor militaire dienst, stelt de kinderrechtenorganisatie. Ook wijst Unicef erop dat door acht jaar burgeroorlog de economie van het land ineen is gestort, waardoor Jemen in een humanitaire crisis is terechtgekomen.

Om de hulp aan de Jemenitische kinderen dit jaar te kunnen voortzetten, is volgens Unicef een bedrag van 474 miljoen euro nodig.