Beyoncé en Adidas beëindigen samenwerking omwille van “creatieve meningsverschillen”

Beyoncé begon de kledinglijn Ivy Park in 2016 als een samenwerking met Sir Philip Green van Topshop. In 2018 ging Beyoncé samenwerken met Adidas om Ivy Park activewear nieuw leven in te blazen en nieuwe schoenen en kleding voor het merk te ontwikkelen. In januari van dit jaar presenteerde ze haar nieuwste Adidas x Ivy Park samenwerking.

Wall Street Journal wist in februari te melden dat haar kledinglijn slecht verkocht, waardoor het een gat van ruim 200 miljoen dollar in de begroting van het bedrijf sloeg. De inkomsten uit haar kledinglijn daalden in 2022 met 50 procent tot een bedrag van 40 miljoen, terwijl het bedrijf voor dat jaar uitging van 250 miljoen aan inkomsten.

Jaarlijks krijgt Beyoncé een vergoeding van 20 miljoen dollar. Het contract zou dit jaar aflopen, meldt The Wall Street Journal.