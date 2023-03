Van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama tot onze koninklijke familie: de jetset is kind aan huis in het Zwitserse skioord Verbier. Vips kunnen zich er in alle discretie uitleven op de latten, omringd door fabelachtige vergezichten. Wij trokken naar Les 4 Vallées om het grootste skigebied van Zwitserland te ontdekken.