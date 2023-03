BoerBurgerBelangen wil meedoen aan verkiezingen: “Er zijn veel mensen die verandering willen in de politiek”

‘BoerBurgerBelangen’ is geënt op de Nederlandse partij BoerBurgerBeweging (BBB) die ruim een week geleden bij de provinciale verkiezingen in Nederland een politieke aardverschuiving veroorzaakte. De partij, die de belangen van de Nederlandse landbouwers behartigt, werd er onder leiding van Caroline van der Plas de grootste in alle provincies.

De Facebookgroep die Hermans in het zog daarvan oprichtte, telt intussen al 13.000 leden. “Als we zien hoeveel mensen ons initiatief steunen en aanbieden om te helpen vanuit heel Vlaanderen, dan denk ik dat we ervoor moeten gaan”, zegt Hermans in De Ochtend. BoerBurgerBelangen heeft ambities heeft om naar de kiezer te trekken. “We zijn ons aan het organiseren om die richting uit te evolueren. Dat is de bedoeling.”

“Wij zijn ons goed aan het omringen en we gaan aan de weg vooruit timmeren”, zegt Hermans nog. “Uiteraard krijgen we zeer veel steun van de landbouwers, maar er zijn veel mensen die verandering willen in de politiek. Het signaal in Nederland heeft dat duidelijk gemaakt en dat gevoel leeft hier bij mensen ook.”