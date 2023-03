Russisch meisje (12) in instelling geplaatst wegens oorlogskritische tekening, vader riskeert celstraf

Masha Moskaleva (rechts) is in een instelling geplaatst omwille van haar tekening (links). — © Olga Podolskaya

In Rusland is een 12-jarig meisje in een instelling geplaatst omwille van een tekening waarop ze haar twijfels uitte over de oorlog in Oekraïne. Haar vader wordt strafrechtelijk vervolgd.