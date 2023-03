Noord-Afghanistan getroffen door overstromingen

In Afghanistan hebben overstromingen een deel van de noordelijke provincie Balch onder water gezet. Dat melden plaatselijke media op gezag van een woordvoerder van de provinciale politie.

Beelden op sociale media tonen hoe een massa water zich een weg baant tussen de huizen. Slachtoffers zouden er voorlopig niet zijn, maar volgens de lokale krant Etilaatroz, die zich baseert op veiligheidsbronnen, zouden zo’n 300 huizen wel zijn verwoest.

Afghanistan wordt in toenemende mate geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals droogte en overstromingen. In augustus 2020 kwamen bij overstromingen in het oosten van het land nog honderd mensen om het leven en raakten minstens 250 anderen gewond. Afghanistan behoort tot het rijtje van landen die het meest door de klimaatverandering getroffen worden maar er zelf nauwelijks toe bijgedragen hebben.