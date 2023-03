Harten, brillendoos en zelfs stuk kaas van goud: rechercheurs doen opvallende vangst van ‘drugsgeld’ in luchthaven Londen

Rechercheurs hebben een opvallende vondst gedaan in de Londense luchthaven Heathrow. In het vrachtgedeelte van een vliegtuig vonden ze 104 kilogram goud, in de vorm van harten, een brillendoos en zelfs een stuk kaas. Een poging van drugsbazen om hun fortuin gemakkelijk naar veiliger oorden te transporteren.

Financiële rechercheurs van het National Crime Agency (NCA) deden een opmerkelijke vangst op de luchthaven van Heathrow, in Londen. Ze troffen in totaal 104 kilogram goud met een waarde van naar schatting 4,5 miljoen euro aan in het vrachtgedeelte van een vliegtuig. Het toestel was afkomstig van de Kaaimaneilanden in de Caraïbische Zee.

“Na onderzoek ontdekten we dat de lading uit Venezuela afkomstig was. Vandaaruit werd het goud met een privéjet naar de Kaaimaneilanden gebracht en dan naar Heathrow. Eindbestemming was Zürich in Zwitserland. Maar daar is het goud dus niet geraakt”, zegt commandant Andy Noyes van het NCA.

De goudvangst. — © NCA

Er werden al snel linken gelegd met Zuid-Amerikaanse drugskartels die het goud wilden veiligstellen in Zwitserland. Om het zo onopvallend mogelijk te kunnen transporteren, werd het gesmolten en nadien in vormen gegoten. Zo waren er grote gouden harten, maar ook een gsm, een brillendoos en zelfs een gouden stuk kaas.

Kleine hoeveelheid, grote waarde

“Criminelen gebruiken meer en meer goud om grote bedragen, afkomstig uit drugshandel, over te brengen naar veiliger oorden. Een relatief kleine hoeveelheid heeft een hoge waarde”, zegt commandant Noyes. Het is bovendien gemakkelijker voor de bendes om aan goud te geraken dan aan diamant bijvoorbeeld.

Speurders van het NCA zijn tevreden met de vangst maar beseffen dat het maar een druppel op een hete plaat is. “De waarde van dit goud kunnen ze alleszins niet meer gebruiken voor andere criminele doeleinden. Intussen werd de definitieve verbeurdverklaring uitgesproken.”