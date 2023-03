Zet je schrap voor 2 jaar hinder: een van de drukste snelwegknooppunten krijgt vanaf maandag een groot onderhoud

Maandag start een aannemer met de eerste voorbereidingen voor het groot onderhoud. Op de E17 naar de E40 richting Oostende wordt de pechstrook vernieuwd. Dat is nodig, omdat die strook moet dienen als rijstrook, eens de werken echt op gang komen.

Het wordt een moeilijke periode voor autobestuurders. Volgende week zal de hinder nog meevallen, maar de week daarna is het menens. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor “ernstige hinder”.

Het gaat om een van de drukste snelwegknooppunten van het land. Data van het Vlaams Verkeerscentrum tonen dat er elke dag ongeveer 200.000 voertuigen passeren. Maar de zes bruggen van het knooppunt dateren van 1972 en zijn dringend aan onderhoud toe.

Wat verandert er nu?

Vanaf 3 april worden twee drukke afritten afgesloten en onder handen genomen: die van de E40 vanuit Brussel richting E17 naar Kortrijk en die van de E17 vanuit Antwerpen en Gent naar de E40 richting Brussel.

Vooral die laatste is een lastige: het verkeer dat vanuit Gent, Gentbrugge of Destelbergen via de E17 komt en de E40 richting Brussel op wil, moet via de R4 omrijden. Verkeer op de E40 vanuit Brussel wordt in de omgekeerde richting omgeleid via de R4 in Merelbeke of via de lus aan Flanders Expo.

Dit blijft de situatie tot eind augustus. Daarna volgen de andere armen, een per een.

En de andere stukken?

Verkeer op de R4 en de E40 dat gewoon rechtdoor rijdt, wordt voorlopig niet gehinderd. Daar zal enkel ’s nachts gewerkt worden. Dan worden er rijstroken ingenomen om aan de onderkant van de bruggen te werken. Toch valt ook voor deze stroom verkeer best wat hinder te verwachten. De snelheid aan de werf wordt ook verlaagd naar 50 kilometer per uur.

De omleidingen zijn hier in detail te bekijken. De situatie blijft tot eind augustus. Daarna is de volgende afrit aan de beurt: die van de E17 naar de E40 richting Oostende. En zo wordt brug per brug aangepakt. Pas op het einde van 2024 zal alles achter de rug zijn.