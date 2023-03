Zonhoven

Natuurlijk hoopt Zonhovenaar Koen Buyse (46) dat het Trixxo Theater straks tot de nok volloopt als hij er komt spelen met Zornik, al heeft hij ook geleerd niet te veel meer te verwachten. “Drie jaar geleden overleed mijn zus plots”, vertelt hij. “Sindsdien weet ik dat we machteloos staan in het leven, dat we niets te zeggen hebben. Het is wat het is.”