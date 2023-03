Deense media smullen van “nieuwe komeet” bij nationale ploeg na hattrick: “Hij is het heden en de toekomst”

De 20-jarige Rasmus Højlund was in zijn derde interland voor Denemarken goed voor drie goals. — © AFP

Denemarken nam donderdagavond thuis met 3-1 afstand van Finland in de eerste kwalificatiematch voor het EK van 2024 in Duitsland. Bij de thuisploeg stal ene Rasmus Højlund de show met een hattrick.

Højlund, een 20-jarige aanvaller die actief is bij het Italiaanse Atalanta Bergamo, heeft zich donderdagavond tijdens zijn derde interland in de harten van de Deense voetbalnatie gespeeld. Met drie doelpunten zorgde hij eigenhandig voor de eerste zege in de EK-kwalificatiecampagne. En dat hebben ze gezien in Denemarken. Christian Nørgaard omschreef Højlund als “de nieuwe sheriff in de stad”.

“Hij is echt aanwezig in het strafschopgebied, neemt de leiding op zich en kan makkelijk een doelpunt maken”, gaf de middenvelder van Brentford verder aan. “Hij is niet zomaar een nieuwe, jonge speler. Hij is actief betrokken bij het team. Iets wat veel zegt over zijn karakter.”

Højlund is met zijn 20 lentes en 47 dagen de jongste Deense speler na Michael Laudrup in 1983 die een hattrick weet te scoren. De plaatselijke media waren dan ook niet anders dan lovend. “Wat een snelheid heeft hij. De nieuwe komeet van Denemarken is fysiek veel ouder dan de twintig jaar die op zijn paspoort vermeld staat. Hij speelde als een superster en onderstreepte dat met drie doelpunten”, schreef Ekstra Bladet.

“Dit was vakmanschap, een klasse apart. Højlund is het heden en de toekomst van de nationale ploeg”, voegde Tipsbladet eraan toe.

In de Italiaanse Serie A is de Deen in 23 optredens al goed geweest voor zeven goals en twee assists. Een tijdje geleden ging hij de wereld rond na een waanzinnige sprint die hij begon op zijn eigen speelhelft.

De samenvatting, met onder meer de hattrick van Højlund: