Brussels Airlines schrapt door staking alle vluchten van en naar München en Frankfurt maandag

Ook Lufthansa, het moederconcern van Brussels Airlines, liet vrijdag al weten dat passagiers zondag reeds rekening moeten houden met grote hinder. Op de luchthaven van München zullen zondag en maandag geen vluchten van Lufthansa uitgevoerd worden. Maandag zal dat ook het geval zijn op de luchthaven van Frankfurt, de grootste luchthaven van Duitsland. Lufthansa gaat er wel van uit dat dinsdag het vliegverkeer weer zo goed als normaal kan verlopen.

De Duitse vakbonden Verdi en EVG willen met een grote staking in heel Duitsland maandag het openbaar vervoer stilleggen. Met de actie willen de bonden druk zetten op het loonoverleg dat er aankomt.

Minister van Verkeer Volker Wissing had zich al tot de vakbonden gericht. “Ik kan alleen maar een beroep doen op alle cao-partners om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en om te trachten de gevolgen voor de bevolking zo beperkt mogelijk te houden.”

Volgende week start Verdi een derde overlegronde over de looneisen. De vakbond eist 10,5 procent opslag of minstens 500 euro extra per maand, voor bij benadering 2,5 miljoen ambtenaren van de federale overheid en lokale besturen. Die bieden 5 procent opslag in twee stappen aan, alsook een eenmalige betaling van in totaal 2.500 euro.